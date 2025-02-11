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Артём Дзюба раскрыл, от чего зависит его будущее в «Акроне»

Артём Дзюба раскрыл, от чего зависит его будущее в «Акроне»
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Нападающий «Акрона» Артём Дзюба ответил, от чего будет зависеть возможное продление контракта с тольяттинским клубом. Футболист подчеркнул, что принципиальным моментом будет будущее главного тренера Заура Тедеева. При этом Дзюба отметил, что сейчас сконцентрирован на второй части сезона Российской Премьер-Лиги в составе «Акрона».

«Новый контракт с «Акроном»? Пока мы эту тему с руководством не обсуждали, надо посмотреть, как будет складываться весенняя часть чемпионата. Сейчас все мои мысли связаны с тем, чтобы «Акрон» как можно выше финишировал в турнирной таблице. Если ещё и какие‑то рекорды получится побить этой весной, то будет вообще замечательно. Но уже сейчас могу сказать с уверенностью: принципиальным моментом в истории с подписанием нового контракта будет вопрос, останется ли в команде Заур Эдуардович Тедеев», — приводит слова Дзюбы «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне Артём Дзюба сыграл за тольяттинский клуб 11 матчей во всех турнирах, в которых отметился тремя забитыми мячами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение российского игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2025 года. По информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 36-летнего футболиста составляет € 2 млн.

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