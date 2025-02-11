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Личка рассказал, когда вернётся в строй получивший травму Луис Чавес

Личка рассказал, когда вернётся в строй получивший травму Луис Чавес
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Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка заявил, что полузащитник команды Луис Чавес должен вернуться в строй со дня на день. Напомним, хавбек получил повреждение в матче Winline Зимнего Кубка РПЛ со «Спартаком» (0:1).

«У Луиса сильный ушиб, гематома. Сегодня он работал индивидуально в тренажёрном зале на велосипеде. Ещё, думаю, два дня будет индивидуальная работа, потом включится в тренировочный процесс. Игру с «Локомотивом» он пропустит. Уже 12-13 февраля будет работать с командой», — приводит слова Лички «РИА Новости Спорт».

28-летний Чавес выступает за «Динамо» с августа 2023 года. В нынешнем сезоне мексиканский полузащитник сыграл за московский клуб в 18 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и двумя результативными передачами. Действующее контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2027 года. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 9 млн.

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