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Рубиалес — о поцелуе с Эрмосо: Дженни исказила свою версию произошедшего

Рубиалес — о поцелуе с Эрмосо: Дженни исказила свою версию произошедшего
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Бывший президент Королевской федерации футбола Испании (RFEF) Луис Рубиалес высказался о скандальной ситуации с поцелуем футболистки национальной команды Дженнифер Эрмосо после финала чемпионата мира – 2023.

«Атмосфера в самолёте была хорошей. Да, некоторая напряжённость присутствовала, и я с самого начала понимал, что был неправ. Когда мы возвращались в Испанию, я хорошо видел Дженни, видел её реакцию. Насколько я знаю, в беседе с психологом она сообщила, что эта ситуация ничего не стоит, что это было что-то вроде шутки между друзьями. Следом она исказила свою версию произошедшего», — приводит слова Рубиалеса Mundo Deportivo.

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