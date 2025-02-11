Рубиалес — о поцелуе с Эрмосо: Дженни исказила свою версию произошедшего

Бывший президент Королевской федерации футбола Испании (RFEF) Луис Рубиалес высказался о скандальной ситуации с поцелуем футболистки национальной команды Дженнифер Эрмосо после финала чемпионата мира – 2023.

«Атмосфера в самолёте была хорошей. Да, некоторая напряжённость присутствовала, и я с самого начала понимал, что был неправ. Когда мы возвращались в Испанию, я хорошо видел Дженни, видел её реакцию. Насколько я знаю, в беседе с психологом она сообщила, что эта ситуация ничего не стоит, что это было что-то вроде шутки между друзьями. Следом она исказила свою версию произошедшего», — приводит слова Рубиалеса Mundo Deportivo.