Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Манчестер Сити — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Вингер «Реала» Родриго отреагировал на слухи об интересе клубов из Саудовской Аравии

Вингер «Реала» Родриго отреагировал на слухи об интересе клубов из Саудовской Аравии
Аудио-версия:
Комментарии

Крайний нападающий мадридского «Реала» Родриго Гоэс прокомментировал слухи об интересе к нему клубов из Саудовской Аравии. Ранее в СМИ сообщалось, что «Аль-Хиляль» предложил бразильскому футболисту зарплату в € 140 млн.

«Я не много знаю о предложениях, это должен знать мой отец, который является моим агентом. Я очень счастлив в Мадриде. Я очень счастлив и хочу остаться здесь на долгие годы, и я благодарен клубу. Не знаю, есть ли у клуба предложения», — приводит слова Родриго Marca.

В нынешнем сезоне Родриго принял участие в 31 матче во всех турнирах, в которых отметился 12 голами и восемью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 100 млн.

Материалы по теме
Форвард «Реала» Родриго поделился ожиданиями от матча ЛЧ с «Манчестер Сити»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android