Вингер «Реала» Родриго отреагировал на слухи об интересе клубов из Саудовской Аравии

Крайний нападающий мадридского «Реала» Родриго Гоэс прокомментировал слухи об интересе к нему клубов из Саудовской Аравии. Ранее в СМИ сообщалось, что «Аль-Хиляль» предложил бразильскому футболисту зарплату в € 140 млн.

«Я не много знаю о предложениях, это должен знать мой отец, который является моим агентом. Я очень счастлив в Мадриде. Я очень счастлив и хочу остаться здесь на долгие годы, и я благодарен клубу. Не знаю, есть ли у клуба предложения», — приводит слова Родриго Marca.

В нынешнем сезоне Родриго принял участие в 31 матче во всех турнирах, в которых отметился 12 голами и восемью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 100 млн.