Игрок «Зенита» Ду Кейрос прокомментировал победу над «Пюником»

Футболист «Зенита» Ду Кейрос прокомментировал победу над «Пюником» (2:0) в товарищеском матче, а также высказался об игре на позиции правого защитника.

«Игра непростая, жарко на улице. В дневное время довольно сложно действовать в таких условиях, но мне кажется, мы провели хорошую игру, постоянно владели мячом, проводили хорошие комбинации и атаковали, когда для этого была возможность. И хорошо это делали.

Насколько было непривычно выступать на позиции правого защитника? У меня уже был опыт выступления на этой позиции в юном возрасте, но потом с течением времени фокус моей игры сместился в центр поля. Поэтому, конечно, необычные ощущения — давно не играл там, где выступал в первом тайме. Но мне кажется, я хорошо проявил себя и в первом тайме, и во втором, потому что всегда готов быть полезным для команды, когда она во мне будет нуждаться», — приводит слова Ду Кейроса официальный сайт «Зенита».