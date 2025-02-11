Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Манчестер Сити — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок «Зенита» Ду Кейрос прокомментировал победу над «Пюником»

Игрок «Зенита» Ду Кейрос прокомментировал победу над «Пюником»
Аудио-версия:
Комментарии

Футболист «Зенита» Ду Кейрос прокомментировал победу над «Пюником» (2:0) в товарищеском матче, а также высказался об игре на позиции правого защитника.

Товарищеские матчи (клубы) — 2025
11 февраля 2025, вторник. 10:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Окончен
2 : 0
Пюник
Ереван, Армения
1:0 Ерохин – 38'     2:0 Соболев – 86'    

«Игра непростая, жарко на улице. В дневное время довольно сложно действовать в таких условиях, но мне кажется, мы провели хорошую игру, постоянно владели мячом, проводили хорошие комбинации и атаковали, когда для этого была возможность. И хорошо это делали.

Насколько было непривычно выступать на позиции правого защитника? У меня уже был опыт выступления на этой позиции в юном возрасте, но потом с течением времени фокус моей игры сместился в центр поля. Поэтому, конечно, необычные ощущения — давно не играл там, где выступал в первом тайме. Но мне кажется, я хорошо проявил себя и в первом тайме, и во втором, потому что всегда готов быть полезным для команды, когда она во мне будет нуждаться», — приводит слова Ду Кейроса официальный сайт «Зенита».

Материалы по теме
«Это может сказаться на команде». Мирзов высказался о переменах в составе «Зенита»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android