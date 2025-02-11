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«Спартак» объявил о трансфере Пабло Солари из «Ривер Плейт»

«Спартак» объявил о трансфере Пабло Солари из «Ривер Плейт»
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Московский «Спартак» на своём официальном сайте объявил о трансфере 23-летнего аргентинского вингера Пабло Солари из «Ривер Плейт». Стороны подписали контракт сроком на 4,5 года. Футболист будет выступать за красно-белых под седьмым номером.

«Приветствуем новичка и желаем ему больших побед с красно-белыми!» — написала клубная пресс-служба.

Ранее в СМИ появилась информация, что сумма сделки составит € 12 млн, из которых € 10 млн — фактическая плата, а € 2 млн — возможные бонусы за достижения Солари в России.

В сезоне-2024 Пабло сыграл за «Ривер Плейт» 22 матча во всех турнирах, в которых отметился шестью забитыми мячами и одной результативной передачей. Трудовое соглашение игрока с прошлым клубом было рассчитано до зимы 2027 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 23-летнего футболиста составляет € 7 млн.

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