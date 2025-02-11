Акинфеев о драке с китайцами: они не соображали, что делают, прыгали двумя ногами в голову

Вратарь и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев высказался о китайских футболистах, которые, по его мнению, непременно устраивают драки и потасовки на поле. Вратарь рассказал о самом жёстком конфликте с китайцами во время матча. Акинфеев заявил, что в определенный момент китайские игроки начинают действовать жестоко и безрассудно.

«Если брать наших китайских друзей, то первая моя драка состоялась с ними в Москве. Сборная Москвы в Сокольниках проводила то ли товарищеский матч, то ли турнир был в манеже «Спартака». Во втором тайме пошла мясорубка с китайской командой. Что мне запомнилось, они не соображали, что делают в тот момент. Прыгали двумя ногами в спину, в голову. Чисто кунг-фу, карате.

На сборах у нас были матчи с китайскими командами, которые всегда заканчивались потасовкой. Та игра, что была крайней, я также сказал, что драка неизбежна. Поэтому держался подальше, чтобы приёмчик не получить», — сказал Акинфеев на видео для пресс-службы ЦСКА.

Интересно, что накануне ЦСКА обыграл в товарищеском матче китайский «Циндао Вест Кост» (2:1). В этой встрече также завязалась потасовка.