Как оцените трансфер Пабло Солари в «Спартак»?

Сегодня, 11 февраля 2025 года, московский «Спартак» объявил о подписании вингера «Ривер Плейт» Пабло Солари. Стороны заключили контракт на 4,5 года. 23-летний аргентинец будет выступать за красно-белых под седьмым номером.

«Чемпионат» предлагает своим читателям поделиться мнением об этом трансфере и ответить на вопрос: как оцените переход Пабло Солари в «Спартак»?

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В сезоне-2024 Пабло сыграл за «Ривер Плейт» 22 матча во всех турнирах, в которых отметился шестью забитыми мячами и одной результативной передачей. Трудовое соглашение игрока с прошлым клубом было рассчитано до зимы 2027 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 23-летнего футболиста составляет € 7 млн.