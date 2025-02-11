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«Быть в топ-3 или повыше». Защитник ЦСКА Гаич — о целях армейцев на остаток сезона РПЛ

«Быть в топ-3 или повыше». Защитник ЦСКА Гаич — о целях армейцев на остаток сезона РПЛ
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Сербский защитник ЦСКА Милан Гаич озвучил цель армейцев на остаток нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги. По словам Гаича, ЦСКА хочет ворваться в топ-3.

«У нас всегда цель – быть в топ-3, а если получится, то и повыше. Надо быть реалистами, идти шаг за шагом, готовиться к каждому туру и показывать лучшую игру. Если получится выиграть с начала весенней части несколько игр подряд, то посмотрим, какие у нас будут перспективы», — приводит слова Гаича «Советский спорт».

Гаичу 29 лет, за ЦСКА он выступает с 2022 года. В нынешнем сезоне серб провёл 19 матчей во всех турнирах и забил один гол. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Гаича в € 4 млн. Ранее Милан играл за «Црвену Звезду» и французский «Бордо». ЦСКА после 18 туров РПЛ нынешнего сезона занимает шестое место в турнирной таблице.

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