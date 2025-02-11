Футболист «Реала» — обвиняемый по делу о распространении секс-видео с несовершеннолетней

Центральный защитник мадридского «Рела» Рауль Асенсио остаётся обвиняемым по делу о распространении секс-видео с участием несовершеннолетней, сообщает испанское онлайн-издание AS. Провинциальный суд Лас-Пальмаса отклонил апелляцию, поданную футболистом.

Отмечается, что защитник имел доступ к видеозаписи и показал её третьему лицу — парню одной из двух девушек, которых тайно снимали его одноклубники.

Асенсио 21 год, в этом сезоне он провёл 31 матч во всех турнирах и сделал одну результативную передачу. Действующий контракт футболиста с мадридским «Реалом» рассчитан до конца июня 2026 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 7,5 млн.