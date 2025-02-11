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Кечинов: здорово, что матч «Спартак» — «Зенит» пройдёт в предсезонку, таких игр мало

Кечинов: здорово, что матч «Спартак» — «Зенит» пройдёт в предсезонку, таких игр мало
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Ветеран «Спартака» Валерий Кечинов поделился ожиданиями от предстоящего матча между московским клубом и «Зенитом» в рамках Winline Зимнего Кубка РПЛ. Встреча состоится сегодня, 11 февраля.

Winline Зимний Кубок РПЛ . Финал
11 февраля 2025, вторник. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Сложно сказать, у кого больше шансов в финале Зимнего Кубка РПЛ между «Спартаком» и «Зенитом». Не стоит забывать, что сейчас идут предсезонные сборы. Кто-то не сбавляет нагрузки во время тренировочного процесса, а кто-то специально снижает темп перед такими играми, чтобы у футболистов была хоть какая-то свежесть. Только матч покажет, в каком состоянии «Спартак» и «Зенит». Но очень здорово, что такая встреча пройдёт в предсезонку, ведь подобных игр мало. В основном на сборах встречаются с заведомо слабыми командами», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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