Кечинов — о Солари: «Спартаку» надо, чтобы новая «семёрка» была фартовой

Ветеран «Спартака» Валерий Кечинов оценил трансфер вингера Пабло Солари в стан красно-белых. 23-летний аргентинец перебрался в московский клуб из «Ривер Плейт» сегодня, 11 февраля.

«Спартаку» надо сделать так, чтобы новая «семёрка» была фартовой, но всё зависит от самого Солари. Думаю, что ему будет очень весело в России, ведь у нас тут столько иностранцев! В «Спартаке» только одни легионеры делают погоду впереди, поэтому ему гораздо проще будет влиться в коллектив. Кроме того, для красно-белых супер, что Солари и Барко друзья», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.