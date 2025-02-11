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Кечинов — о Солари: «Спартаку» надо, чтобы новая «семёрка» была фартовой

Кечинов — о Солари: «Спартаку» надо, чтобы новая «семёрка» была фартовой
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Ветеран «Спартака» Валерий Кечинов оценил трансфер вингера Пабло Солари в стан красно-белых. 23-летний аргентинец перебрался в московский клуб из «Ривер Плейт» сегодня, 11 февраля.

«Спартаку» надо сделать так, чтобы новая «семёрка» была фартовой, но всё зависит от самого Солари. Думаю, что ему будет очень весело в России, ведь у нас тут столько иностранцев! В «Спартаке» только одни легионеры делают погоду впереди, поэтому ему гораздо проще будет влиться в коллектив. Кроме того, для красно-белых супер, что Солари и Барко друзья», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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