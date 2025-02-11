Пабло Солари сделал первое публичное заявление в статусе футболиста «Спартака»

23-летний аргентинский вингер Пабло Солари сделал первое заявление после перехода в московский «Спартак». О трансфере было объявлено сегодня, 11 февраля. Контракт сторон рассчитан на 4,5 года.

«Привет, фанаты «Спартака»! Я дома. Очень рад быть здесь, настроение отличное! Обнимаю», — сказал Солари на видео для клубной пресс-службы красно-белых.

В сезоне-2024 Пабло сыграл за «Ривер Плейт» 22 матча во всех турнирах, в которых отметился шестью забитыми мячами и одной результативной передачей. Трудовое соглашение игрока с прошлым клубом было рассчитано до зимы 2027 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 23-летнего футболиста составляет € 7 млн.