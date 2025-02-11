Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Манчестер Сити — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Появились первые фотографии Пабло Солари в «Спартаке»

Появились первые фотографии Пабло Солари в «Спартаке»
Комментарии

Московский «Спартак» опубликовал первые фотографии 23-летнего аргентинского вингера Пабло Солари из расположения клуба. Стороны подписали контракт сегодня, 11 февраля. Договор рассчитан на 4,5 года. Футболист перебрался в московский клуб из «Ривер Плейт».

В сезоне-2024 Пабло сыграл за «Ривер Плейт» 22 матча во всех турнирах, в которых отметился шестью забитыми мячами и одной результативной передачей. Трудовое соглашение игрока с прошлым клубом было рассчитано до зимы 2027 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 23-летнего футболиста составляет € 7 млн.

Материалы по теме
Новый седьмой номер «Спартака»! Главное об аргентинском новичке команды Солари
Официально
Новый седьмой номер «Спартака»! Главное об аргентинском новичке команды Солари
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android