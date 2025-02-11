Появились первые фотографии Пабло Солари в «Спартаке»

Московский «Спартак» опубликовал первые фотографии 23-летнего аргентинского вингера Пабло Солари из расположения клуба. Стороны подписали контракт сегодня, 11 февраля. Договор рассчитан на 4,5 года. Футболист перебрался в московский клуб из «Ривер Плейт».

В сезоне-2024 Пабло сыграл за «Ривер Плейт» 22 матча во всех турнирах, в которых отметился шестью забитыми мячами и одной результативной передачей. Трудовое соглашение игрока с прошлым клубом было рассчитано до зимы 2027 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 23-летнего футболиста составляет € 7 млн.