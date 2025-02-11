Вратарь «Динамо» Лунёв: в каких-то моментах Сафонов даже сильнее Доннаруммы

Голкипер московского «Динамо» Андрей Лунёв высказался о вратаре французского «ПСЖ» и сборной России Матвее Сафонове. По словам Лунёва, Матвею вполне по силам бороться за место в основе с голкипером Джанлуиджи Доннаруммой.

«Жду, когда Матвей станет полноценным первым номером «ПСЖ». В каких-то моментах он не слабее Доннаррумы, а где-то даже сильнее. Он должен играть чаще. Судя по тому, что я видел в сборной, у Матвея есть все навыки топ-вратаря: игра на линии, на выходах, ногами. Ещё и возраст отличный, 25 лет. Горизонта не видно, может стать первым номером на долгие годы», — приводит слова Лунёва Sport24.

Сафонов перешёл в «ПСЖ» из «Краснодара» минувшим летом. За этот период он принял участие в девяти матчах во всех турнирах, в четырёх из которых отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение голкипера с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 22 млн.