Пабло Солари объяснил, почему выбрал седьмой номер в «Спартаке»

23-летний аргентинский вингер «Спартака» Пабло Солари рассказал, почему выбрал седьмой номер в московском клубе. Стороны заключили контракт на 4,5 года.

«Определился ли я с игровым номером? Да, я выбрал номер семь, прежде всего, потому что мне нравится это число. Я обсудил это с семьёй и с агентами, и мы решили, что номер семь — лучший выбор», — сказал Солари в интервью пресс-службе клуба.

В сезоне-2024 Пабло сыграл за «Ривер Плейт» 22 матча во всех турнирах, в которых отметился шестью забитыми мячами и одной результативной передачей. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 23-летнего футболиста составляет € 7 млн.