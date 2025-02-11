Кечинов: можно понять траты «Зенита» и «Спартака», если бы мы возвращались в еврокубки

Известный российский экс-футболист Валерий Кечинов высказался о дорогостоящих покупках «Зенита» и «Спартака» в зимнее трансферное окно.

«Если бы нам сказали, что Россия точно вернётся в еврокубки через год, тогда можно было бы понять огромные траты на трансферы со стороны «Спартака» и «Зенита». Но на данный момент таких перспектив нет. Мы не понимаем, когда российские клубы вернут на международную арену. В итоге тратятся огромные деньги на трансферы и платятся большие зарплаты футболистам для того, чтобы они просто играли в чемпионате России», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.