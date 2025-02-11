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Пабло Солари: получил хорошие отзывы о российском футболе от партнёров в «Ривер Плейт»

Пабло Солари: получил хорошие отзывы о российском футболе от партнёров в «Ривер Плейт»
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23-летний аргентинский вингер «Спартака» Пабло Солари рассказал, что получил положительные отзывы о российском футболе от футболистов клуба «Ривер Плейт», где он выступал ранее, которые они играли в РПЛ. На данный момент за команду из Аргентины играют два экс-футболиста «Зенита» Себастьян Дриусси и Матиас Краневиттер.

«В «Ривер Плейт», где я играл, у меня были партнёры по команде, которые выступали в российской лиге. Я у них спрашивал про их впечатления, и правда в том, что я получил очень хорошие отзывы о российском футболе.

Готов ли я адаптироваться к жизни в новой стране и новой культуре? Да, да, я готов. Очень рад, что у меня появилась возможность перенять новый опыт, и я намерен максимально ею воспользоваться», — сказал Солари в интервью пресс-службе клуба.

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