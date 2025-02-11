Ерохин объяснил, что повлияет на адаптацию Луиса Энрике в «Зените»

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин поделился мнением об адаптации бразильского новичка Луиса Энрике в команде. Он считает, что период адаптации будет недолгим, ведь в стане сине-бело-голубых есть много товарищей Энрике, с которыми он знаком со времён игры в Бразилии. По данным СМИ, «Зенит» заплатил за Луиса примерно € 33 млн.

«Уверен, сейчас период адаптации у него будет недолгий, потому что в команде много ребят, с кем он общался раньше, общается, и мы все вместе поможем ему быстрее адаптироваться. И опять же, тренерский штаб поможет быстро усвоить концепцию, принципы нашей игры, чтобы он мог комфортно себя чувствовать и проявить свои лучшие качества на поле», — приводит слова Ерохина «РБ Спорт».

Напомним, санкт-петербургский клуб объявил о переходе бразильского нападающего 20 января. Контракт футболиста сборной Бразилии с санкт-петербургским клубом рассчитан на четыре года с опцией продления на один сезон. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 22 млн.