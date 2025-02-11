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Лунёв: Личка уже достаточно обрусел — на теориях разносит будь здоров

Лунёв: Личка уже достаточно обрусел — на теориях разносит будь здоров
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Вратарь московского «Динамо» Андрей Лунёв высказался о главном тренере команды — чешском специалисте Марцеле Личке. По словам Лунёва, кто-то принимает мягкость наставника за слабость.

«Некоторые принимают доброту Марцела за слабость. Но он пытается найти баланс. С одной стороны, он всё ещё европеец — частые неформальные беседы с футболистами, шуточки, отсутствие заездов перед матчами. С другой стороны, он уже достаточно обрусел — на теориях разносит будь здоров, в лучших традициях русских тренеров (смеётся). Видимо, за столько лет в России он понял, что у нас не получится только пряником», — приводит слова Лунёва Sport24.

Лунёву 33 года, за «Динамо» он выступает с лета 2024-го. В нынешнем сезоне голкипер провёл 16 матчей во всех турнирах, пропустив 17 голов. Четыре встречи россиянин провёл «на ноль». Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Лунёва в € 1,5 млн. Действующий контракт вратаря с «Динамо» рассчитан до конца июня 2026 года. Ранее Лунёв играл за «Уфу», «Зенит» и леверкузенский «Байер».

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