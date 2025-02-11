Солари рассказал о роли Барко в его решении присоединиться к «Спартаку»

23-летний аргентинский вингер «Спартака» Пабло Солари рассказал о роли полузащитника красно-белых Эсекьеля Барко в его решении присоединиться к московскому клубу. Ранее оба футболиста вместе выступали за «Ривер Плейт».

«Я много разговаривал с Барко, почти каждый день. Он рассказывал мне, как здесь всё устроено, и всегда только хорошее. Что первое мне написал Барко, когда узнал о переходе? Когда Эсекьель узнал, что у меня есть возможность присоединиться к «Спартаку», он сразу сказал мне, что это просто невероятные новости. Много рассказывал мне, как тут будет здорово. Я очень рад, что принял это решение.

Нравилось ли мне играть с Эсекьелем? Да, с Барко у нас было много отличных моментов в «Ривере». Как на поле, так и вне его мы проводили много времени вместе, и нас связывает отличная дружба. Надеюсь, что и в «Спартаке» всё будет отлично», — сказал Солари в интервью пресс-службе клуба.