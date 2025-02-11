Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Манчестер Сити — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Футболист «Химок»: хочется попасть в АПЛ, поиграть у Гвардиолы — вообще топ!

Футболист «Химок»: хочется попасть в АПЛ, поиграть у Гвардиолы — вообще топ!
Комментарии

Полузащитник «Химок» Кирилл Капленко рассказал о желании поиграть в чемпионате Англии. Он выделил «Манчестер Сити» под руководством Хосепа Гвардиолы как предел мечтаний. Капленко считает, что АПЛ — лучшая европейская лига. Он подчеркнул, что в английском чемпионате все матчи непредсказуемы, аутсайдеры часто обыгрывают фаворитов.

«Хотелось бы попасть в АПЛ. Мне очень нравится. На мой взгляд, самый лучший чемпионат. Там все команды — сильные, за всеми интересно наблюдать. Невозможно предугадать исход матчей. Какой-нибудь «Брентфорд» может обойти «Челси».

Поиграть у Гвардиолы — вообще топ. «Манчестер Сити» показывает лучший футбол, я его обожаю, это моя игра», — приводит слова Капленко «РБ Спорт».

Материалы по теме
«Отбирает мяч, как собака!» Капленко назвал лучшего «опорника» в РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android