Футболист «Химок»: хочется попасть в АПЛ, поиграть у Гвардиолы — вообще топ!

Полузащитник «Химок» Кирилл Капленко рассказал о желании поиграть в чемпионате Англии. Он выделил «Манчестер Сити» под руководством Хосепа Гвардиолы как предел мечтаний. Капленко считает, что АПЛ — лучшая европейская лига. Он подчеркнул, что в английском чемпионате все матчи непредсказуемы, аутсайдеры часто обыгрывают фаворитов.

«Хотелось бы попасть в АПЛ. Мне очень нравится. На мой взгляд, самый лучший чемпионат. Там все команды — сильные, за всеми интересно наблюдать. Невозможно предугадать исход матчей. Какой-нибудь «Брентфорд» может обойти «Челси».

Поиграть у Гвардиолы — вообще топ. «Манчестер Сити» показывает лучший футбол, я его обожаю, это моя игра», — приводит слова Капленко «РБ Спорт».