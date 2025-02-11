Пабло Солари рассказал о своей мотивации в «Спартаке»

23-летний аргентинский вингер «Спартака» Пабло Солари ответил на вопрос о своей мотивации в российском клубе. Стороны заключили контракт на 4,5 года. Футболист будет выступать за красно-белых под седьмым номером.

«Моя главная мотивация в «Спартаке», конечно, в том, чтобы дать команде то, чего от меня ждут, внести свой вклад, показать свои качества. И, конечно, закончить сезон так, как мы все хотим», — сказал Солари в интервью пресс-службе клуба.

В сезоне-2024 Пабло сыграл за «Ривер Плейт» 22 матча во всех турнирах, в которых отметился шестью забитыми мячами и одной результативной передачей. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 23-летнего футболиста составляет € 7 млн.