«Я только рад». Игрок «Зенита» Андрей Мостовой — о трансферах «Спартака»

Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Андрей Мостовой высказался о трансферах «Спартака», которые красно-белые осуществили в это трансферное окно. Напомним, зимой к команде Деяна Станковича присоединились нападающий Ливай Гарсия, голкипер Илья Помазун и полузащитник Пабло Солари.

— Этой зимой мощную кампанию проводит не только «Зенит», но и «Спартак». О чём думаешь, глядя на их трансферы?

— Возможно, к таким покупкам их подтолкнули наши поражения от «Крыльев Советов» (2:3) и «Акрона» (1:2). Они почувствовали, что «Зенит» вроде как можно поддавить. Я только рад, когда конкуренты усиливаются, так интереснее. Будет хорошая борьба, — приводит слова Мостового Sports.ru.

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков). На последних строчках турнирной таблицы расположились «Ахмат» и «Оренбург». Действующий чемпион России — санкт-петербургский «Зенит». Сине-бело-голубые выигрывали РПЛ шесть раз подряд за последние шесть лет.