Дьяков: матч «Зенита» и «Спартака» ни о чём не скажет, он не имеет никакого значения

Бывший российский футболист Виталий Дьяков поделился ожиданиями от предстоящего матча Winline Зимнего Кубка РПЛ между «Спартаком» и «Зенитом».
«Вообще нет никаких ожиданий от финала Зимнего Кубка РПЛ между «Спартаком» и «Зенитом». Это больше для вас, журналистов, ведь вы больше делаете на этом акцент. Все понимают, что идёт подготовка к сезону, а этот Кубок ни о чём не скажет, ведь он не имеет никакого значения, и не важно, как закончится финал. Команды могут находиться в разных состояниях, так как кто-то мог начать предсезонку раньше. Даже два-три дня имеют большое значение. А также у каждого тренера своё видение подготовки, поэтому одна из команд может быть под нагрузками», — сказал Дьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.