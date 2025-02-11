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Дьяков: матч «Зенита» и «Спартака» ни о чём не скажет, он не имеет никакого значения

Дьяков: матч «Зенита» и «Спартака» ни о чём не скажет, он не имеет никакого значения
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Бывший российский футболист Виталий Дьяков поделился ожиданиями от предстоящего матча Winline Зимнего Кубка РПЛ между «Спартаком» и «Зенитом».

Winline Зимний Кубок РПЛ . Финал
11 февраля 2025, вторник. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Вообще нет никаких ожиданий от финала Зимнего Кубка РПЛ между «Спартаком» и «Зенитом». Это больше для вас, журналистов, ведь вы больше делаете на этом акцент. Все понимают, что идёт подготовка к сезону, а этот Кубок ни о чём не скажет, ведь он не имеет никакого значения, и не важно, как закончится финал. Команды могут находиться в разных состояниях, так как кто-то мог начать предсезонку раньше. Даже два-три дня имеют большое значение. А также у каждого тренера своё видение подготовки, поэтому одна из команд может быть под нагрузками», — сказал Дьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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