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Новичок «Спартака» Солари назвал свою любимую позицию на поле

Новичок «Спартака» Солари назвал свою любимую позицию на поле
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23-летний аргентинский вингер «Спартака» Пабло Солари ответил на вопрос о своей любимой позиции на поле. Стороны заключили контракт на 4,5 года. Футболист будет выступать за красно-белых под седьмым номером.

«Какая моя любимая позиция на поле? Я могу играть на нескольких позициях. Думаю, моя любимая — нападающий, центральный или фланговый. Думаю, там я играю лучше всего.

Я в первую очередь ассистент или бомбардир? И то, и то. Если честно, обе роли мне импонируют. И так и так я могу помочь команде и быть полезным», — сказал Солари в интервью пресс-службе клуба.

В сезоне-2024 Пабло сыграл за «Ривер Плейт» 22 матча во всех турнирах, в которых отметился шестью забитыми мячами и одной результативной передачей. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 23-летнего футболиста составляет € 7 млн.

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