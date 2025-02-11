Новичок «Спартака» Солари назвал свою любимую позицию на поле

23-летний аргентинский вингер «Спартака» Пабло Солари ответил на вопрос о своей любимой позиции на поле. Стороны заключили контракт на 4,5 года. Футболист будет выступать за красно-белых под седьмым номером.

«Какая моя любимая позиция на поле? Я могу играть на нескольких позициях. Думаю, моя любимая — нападающий, центральный или фланговый. Думаю, там я играю лучше всего.

Я в первую очередь ассистент или бомбардир? И то, и то. Если честно, обе роли мне импонируют. И так и так я могу помочь команде и быть полезным», — сказал Солари в интервью пресс-службе клуба.

В сезоне-2024 Пабло сыграл за «Ривер Плейт» 22 матча во всех турнирах, в которых отметился шестью забитыми мячами и одной результативной передачей. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 23-летнего футболиста составляет € 7 млн.