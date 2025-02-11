Виталий Дьяков: «Спартак» и «Зенит» поставили цель выиграть чемпионство

Бывший защитник «Динамо» Виталий Дьяков высказался о чемпионских амбициях «Спартака» и «Зенита».

«Все ждут, когда Россию вернут на международную арену. Но сейчас «Зенит» и «Спартак» тратят большие деньги, чтобы выиграть чемпионство. Они поставили цель. Мы видим, что только эти клубы усиливаются, а «Локомотив», «Динамо» и «Краснодар» пока в сторонке — у них затишье. Возможно, их всё устраивает.

Конечно, когда большие деньги уходят на громкие трансферы, у болельщиков и руководства клубов будут большие ожидания и спрос. Это очевидно. Если «Спартак» станет чемпионом, все будут рукоплескать, а если нет, то всё будет наоборот», — сказал Дьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

После завершения первой части сезона Российской Премьер-Лиги первое место занимает «Краснодар», который набрал 39 очков. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит», также заработавший 39 очков. Замыкает тройку лидеров московский «Спартак», который набрал 37 очков.

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