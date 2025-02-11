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Дэвид Бекхэм зарегистрировал товарный знак в Роспатенте

Дэвид Бекхэм зарегистрировал товарный знак в Роспатенте
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Фирма DB Ventures, принадлежащая экс-полузащитнику сборной Англии Дэвиду Бекхэму, зарегистрировала товарный знак David Beckham в Федеральной службе по интеллектуальной собственности Российской Федерации. Это подтверждается документами, размещёнными в базе Роспатента.

Бренд Бекхэма может использоваться в РФ для производства различных товаров, включая текстиль для спорта и дома, а также товары для новорождённых и мебельной отрасли: покрытия для мебели, столовые салфетки, носовые платки, противомоскитные сетки, мешки и спальные конверты для новорождённых, кухонные полотенца, одеяла для йоги и кожаные простыни. Заявка на регистрацию товарного знака была подана 21 июня 2024 года и зарегистрирована 7 февраля 2025 года.

За свою профессиональную игровую карьеру Бекхэм выступал за «Манчестер Юнайтед», «Престон», мадридский «Реал», «Лос-Анджелес Гэлакси», «Милан» и «Пари Сен-Жермен». На данный момент 49-летний Бекхэм является президентом клуба МЛС «Интер Майами».

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