Дэвид Бекхэм зарегистрировал товарный знак в Роспатенте

Фирма DB Ventures, принадлежащая экс-полузащитнику сборной Англии Дэвиду Бекхэму, зарегистрировала товарный знак David Beckham в Федеральной службе по интеллектуальной собственности Российской Федерации. Это подтверждается документами, размещёнными в базе Роспатента.

Бренд Бекхэма может использоваться в РФ для производства различных товаров, включая текстиль для спорта и дома, а также товары для новорождённых и мебельной отрасли: покрытия для мебели, столовые салфетки, носовые платки, противомоскитные сетки, мешки и спальные конверты для новорождённых, кухонные полотенца, одеяла для йоги и кожаные простыни. Заявка на регистрацию товарного знака была подана 21 июня 2024 года и зарегистрирована 7 февраля 2025 года.

За свою профессиональную игровую карьеру Бекхэм выступал за «Манчестер Юнайтед», «Престон», мадридский «Реал», «Лос-Анджелес Гэлакси», «Милан» и «Пари Сен-Жермен». На данный момент 49-летний Бекхэм является президентом клуба МЛС «Интер Майами».