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«Реал» может купить Вильяма Салиба за £ 100 млн грядущим летом — Sky Sport

«Реал» может купить Вильяма Салиба за £ 100 млн грядущим летом — Sky Sport
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Мадридский «Реал» рассматривает 23-летнего центрального защитника «Арсенала» Вильяма Салиба в качестве приоритетной трансферной цели на грядущее лето. Об этом сообщает Sky Sport Switzerland.

По информации источника, лондонский клуб оценивает французского футболиста в £ 100 млн (€ 120 млн). Подчёркивается, что «сливочные» уже провели переговоры с представителями Салиба. Сам футболист мечтает сыграть за «Реал», а также с оптимизмом рассматривает возможность выступать в одной команде с соотечественником Килианом Мбаппе.

В нынешнем сезоне Салиба принял участие в 33 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 80 млн.

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