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ЖФК «Зенит» обыграл «Краснодар» в результативном товарищеском матче с семью голами

ЖФК «Зенит» обыграл «Краснодар» в результативном товарищеском матче с семью голами
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Завершился товарищеский матч между женскими командами «Зенит» и «Краснодар». Игра проходила в Белеке (Турция). Встреча закончилась со счётом 4:2 в пользу санкт-петербургской команды.

Счёт в матче был открыт на девятой минуте, отличилась нападающая «Краснодара» Медея Жаркова. На 29-й минуте Милена Болдырева удвоила преимущество гостей. На 41-й минуте Нигяр Мирзалиева отыграла один мяч. На 43-й минуте Жаркова оформила дубль. На 54-й минуте Екатерина Пантюхина забила второй мяч хозяев. На 74-й минуте Нелли Коровкина сравняла счёт. На 82-й минуте Вероника Куропаткина вывела «Зенит» вперёд.

В среду, 12 февраля, сине-бело-голубые проведут заключительную тренировку на сборе, а 13 февраля вернутся в Санкт-Петербург, где продолжат подготовку к старту сезона.

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