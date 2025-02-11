«Ливерпуль» может усилить состав нападающим из Лиги 1 — TEAMtalk

«Ливерпуль» проявляет интерес к 21-летнему крайнему нападающему «Ниццы» Мохамед-Али Шо. Об этом сообщает TEAMtalk.

По информации источника, мерсисайдцы рассматривают вариант с покупкой французского футболиста грядущим летом. Подчёркивается, что главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот ценит Шо за способность сыграть на всех трёх позициях в нападении.

В нынешнем сезоне форвард принял участие в 25 матчах во всех турнирах, в которых он отметился пятью голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.

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