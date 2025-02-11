Солари: моя мечта — играть во взрослой сборной Аргентины и стать чемпионом со «Спартаком»

Вингер московского «Спартака» и сборной Аргентины U23 Пабло Солари рассказал о своей мечте.

«Собственно, как и для многих игроков, моя большая мечта — выступать во взрослой сборной Аргентины. Но, конечно же, стать чемпионом с клубом, особенно не единожды, — тоже важная цель.

Спасибо огромное фанатам «Спартака» за поддержку. Я выложусь на полную. И, будем надеяться, нас ждёт отличный сезон», — сказал Солари в интервью пресс-службе «Спартака».

Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2029 года. По информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 23-летнего футболиста составляет € 7 млн.