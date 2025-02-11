Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Манчестер Сити — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Солари: моя мечта — играть во взрослой сборной Аргентины и стать чемпионом со «Спартаком»

Солари: моя мечта — играть во взрослой сборной Аргентины и стать чемпионом со «Спартаком»
Пабло Солари
Комментарии

Вингер московского «Спартака» и сборной Аргентины U23 Пабло Солари рассказал о своей мечте.

«Собственно, как и для многих игроков, моя большая мечта — выступать во взрослой сборной Аргентины. Но, конечно же, стать чемпионом с клубом, особенно не единожды, — тоже важная цель.

Спасибо огромное фанатам «Спартака» за поддержку. Я выложусь на полную. И, будем надеяться, нас ждёт отличный сезон», — сказал Солари в интервью пресс-службе «Спартака».

Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2029 года. По информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 23-летнего футболиста составляет € 7 млн.

Материалы по теме
Пабло Солари: получил хорошие отзывы о российском футболе от партнёров в «Ривер Плейт»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android