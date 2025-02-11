Кечинов: приезд Роналду не станет толчком для возвращения России на мировую арену

Известный российский экс-футболист Валерий Кечинов поделился мнением о готовности «Аль-Насра» приехать на турнир в Россию, о чём ранее сообщил коммерческий директор саудовского клуба Жорди Дюранте. Напомним, в составе «Аль-Насра» выступает нападающий Криштиану Роналду.

«Если Роналду приедет в Россию на летний турнир, это будет праздник для болельщиков. Криштиану уже много раз приезжал к нам в составе сборной Португалии и различных команд. Но ему уже 40 лет, поэтому фанатам нужно пользоваться моментом, когда приезжает такая величина. Придут смотреть именно на Роналду.

К сожалению, мы не видим никаких подвижек, чтобы хотя бы начались разговоры о возможном возвращении российских клубов на международную арену. Не думаю, что приезд Роналду в Россию как-то на это повлияет и станет толчком. Это больше политические моменты», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.