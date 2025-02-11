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«Брест» — «ПСЖ»: текстовая онлайн-трансляция матча ЛЧ начнётся в 20:45 мск

«Брест» — «ПСЖ»: текстовая онлайн-трансляция матча ЛЧ начнётся в 20:45 мск
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Сегодня, 11 февраля, состоится первый стыковой матч Лиги чемпионов, в котором встретятся две французские команды — «Брест» и «Пари Сен-Жермен». Команды будут играть на стадионе «Стад дю Рудуру» в Генгаме (Франция). Встречу обслужит бригада боснийских арбитров во главе с Ирфаном Пельто. Стартовый свисток прозвучит в 20:45 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига чемпионов . Стыковые матчи. 1-й матч
11 февраля 2025, вторник. 20:45 МСК
Брест
Брест, Франция
Не начался
ПСЖ
Париж, Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Напомним, в составе «ПСЖ» выступает российский голкипер Матвей Сафонов.

В последний раз эти команды встречались между собой 1 февраля. Игра в рамках 20-го тура французской Лиги 1 завершилась разгромной победой парижан со счётом 5:2.

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