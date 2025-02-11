«Брест» — «ПСЖ»: текстовая онлайн-трансляция матча ЛЧ начнётся в 20:45 мск
Поделиться
Сегодня, 11 февраля, состоится первый стыковой матч Лиги чемпионов, в котором встретятся две французские команды — «Брест» и «Пари Сен-Жермен». Команды будут играть на стадионе «Стад дю Рудуру» в Генгаме (Франция). Встречу обслужит бригада боснийских арбитров во главе с Ирфаном Пельто. Стартовый свисток прозвучит в 20:45 мск.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Лига чемпионов . Стыковые матчи. 1-й матч
11 февраля 2025, вторник. 20:45 МСК
Брест
Брест, Франция
Не начался
ПСЖ
Париж, Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Напомним, в составе «ПСЖ» выступает российский голкипер Матвей Сафонов.
В последний раз эти команды встречались между собой 1 февраля. Игра в рамках 20-го тура французской Лиги 1 завершилась разгромной победой парижан со счётом 5:2.
Материалы по теме
Комментарии
- 11 февраля 2025
-
18:36
-
18:35
-
18:27
-
18:27
-
18:20
-
18:11
-
18:05
-
18:00
-
17:56
-
17:54
-
17:46
-
17:45
-
17:45
-
17:44
-
17:34
-
17:32
-
17:30
-
17:25
-
17:23
-
17:18
-
17:05
-
17:00
-
16:55
-
16:54
-
16:49
-
16:44
-
16:44
-
16:35
-
16:34
-
16:33
-
16:30
-
16:30
-
16:25
-
16:23
-
16:22