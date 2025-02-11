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Беллингем может быть наказан за ругательства в адрес судьи в мадридском дерби — Sport.es

Беллингем может быть наказан за ругательства в адрес судьи в мадридском дерби — Sport.es
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Атакующий полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем может понести наказание за ругательства в адрес бокового судьи, которые он произнёс в минувшем матче 23-го тура испанской Примеры с «Атлетико» (1:1). Об этом сообщает Sport.es.

Испания — Примера . 23-й тур
08 февраля 2025, суббота. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
1 : 1
Атлетико М
Мадрид
0:1 Альварес – 35'     1:1 Мбаппе – 50'    

По информации источника, данный момент, произошедший на 12-й минуте встречи, вынесен на рассмотрение технического комитета судей (CTA), который способен наказать Беллингема за его поступок.

В нынешнем сезоне англичанин принял участие в 31 матче во всех турнирах, в которых он отметился 10 голами и 10 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 180 млн.

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