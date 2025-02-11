Беллингем может быть наказан за ругательства в адрес судьи в мадридском дерби — Sport.es

Атакующий полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем может понести наказание за ругательства в адрес бокового судьи, которые он произнёс в минувшем матче 23-го тура испанской Примеры с «Атлетико» (1:1). Об этом сообщает Sport.es.
По информации источника, данный момент, произошедший на 12-й минуте встречи, вынесен на рассмотрение технического комитета судей (CTA), который способен наказать Беллингема за его поступок.
В нынешнем сезоне англичанин принял участие в 31 матче во всех турнирах, в которых он отметился 10 голами и 10 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 180 млн.
Беллингем угостил кофе замёрзшую болельщицу: