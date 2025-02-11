«Акрон» подписал вратаря «Краснодара» Игната Тереховского

Вратарь «Краснодара» Игнат Тереховский перешёл в «Акрон». Об этом сообщает пресс-служба тольяттинского клуба.

Игнат Тереховский Фото: пресс-служба ФК «Акрон»

«Приветствуем Игната и желаем ему надёжной игры за нашу команду!» — говорится в заявлении «Акрона».

Отметим, что до 14 лет Тереховский занимался в «Акрон — Академии Коноплёва», после чего перебрался в систему чёрно-зелёных.

В 2024 году Игнат Тереховский сыграл 14 матчей за «Краснодар» в МФЛ, в которых пропустил 17 мячей, пять раз отыграл «на ноль» и отметился одним забитым мячом.

После 18 туров РПЛ «Акрон» располагается на девятой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 22 очка. В следующем туре подопечные Заура Тедеева сыграют с московским ЦСКА.