Агуэро пообещал отрезать себе тестикулы, если «Манчестер Сити» проиграет «Реалу» в ЛЧ

Бывший нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро заявил о готовности отрезать себе тестикулы в случае поражения «горожан» мадридскому «Реалу» в стыковых матчах Лиги чемпионов.

«Реал» не сможет победить «Сити». Если они выиграют у «Сити», то я отрежу себе тестикулы», — сказал Агуэро в эфире подкаста Som I Serem FCB.

Первый матч между «Манчестер Сити» и «Реалом» состоится во вторник, 11 февраля. Игра пройдёт на стадионе «Этихад» в Манчестере. Стартовый свисток судьи прозвучит в 23:00 мск. Ответная игра состоится 19 февраля на арене «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.

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