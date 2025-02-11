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Агуэро пообещал отрезать себе тестикулы, если «Манчестер Сити» проиграет «Реалу» в ЛЧ

Агуэро пообещал отрезать себе тестикулы, если «Манчестер Сити» проиграет «Реалу» в ЛЧ
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Бывший нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро заявил о готовности отрезать себе тестикулы в случае поражения «горожан» мадридскому «Реалу» в стыковых матчах Лиги чемпионов.

Лига чемпионов . Стыковые матчи. 1-й матч
11 февраля 2025, вторник. 23:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Реал» не сможет победить «Сити». Если они выиграют у «Сити», то я отрежу себе тестикулы», — сказал Агуэро в эфире подкаста Som I Serem FCB.

Первый матч между «Манчестер Сити» и «Реалом» состоится во вторник, 11 февраля. Игра пройдёт на стадионе «Этихад» в Манчестере. Стартовый свисток судьи прозвучит в 23:00 мск. Ответная игра состоится 19 февраля на арене «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.

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