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Дьяков: Солари — хорошее усиление для «Спартака» для борьбы за чемпионство

Дьяков: Солари — хорошее усиление для «Спартака» для борьбы за чемпионство
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Бывший защитник «Динамо» Виталий Дьяков высказался о трансфере аргентинского полузащитника Пабло Солари в «Спартак».

«Что касается трансфера Солари в «Спартак», то ротация в атаке никогда не помешает. Тем более такого футболиста из «Ривер Плейт» вели не один день. Я особо не слежу за Кубком Либертадорес и чемпионатом Аргентины, но мне кажется, что Солари — это хорошее усиление для «Спартака» для борьбы за чемпионство.

Будем надеяться, что он быстро впишется в команду. Тем более, когда в команде есть бывший одноклубник в лице Барко, это ускорит адаптацию в новой стране и клубе», — сказал Дьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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