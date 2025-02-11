Кирилл Капленко: «Балтика» вообще топ-клуб, мне там очень понравилось

Полузащитник «Химок» Кирилл Капленко прокомментировал свой период карьеры в калининградской «Балтике». Футболист выступал за клуб с февраля по август 2024 года.

— Я в «Балтике» был недоволен положением только при Грищенко. Приходил-то я к Сергею Николаевичу Игнашевичу. «Балтика» вообще топ-клуб, мне там очень понравилось. Условия хорошие, стадион, болельщики. Мне кажется, там всё наравне с топовыми клубами РПЛ.

Единственное, когда я перешёл в «Балтику», то перестал играть в свой футбол, который люблю, и перестал слушать себя. Как говорил Тьерри Анри: «Слушай, что говорит тренер, но делай по-своему». Наверное, мне надо было играть в свой футбол, который мне нравится.

— Не жалеете об этом переходе?

— Нет, нисколько. Чего жалеть? Всегда надо двигаться только вперёд. «Балтика» была хорошим опытом, — приводит слова Капленко «РБ Спорт».

Кирилл Капленко перешёл из калининградской «Балтики» в «Химки» 25 августа 2024 года. 25-летний опорный полузащитник ранее выступал за юношеские команды минского «Динамо», БАТЭ и «Краснодара». В Российской Премьер-Лиге и Кубке России, кроме «Балтики», играл за «Зенит» и «Оренбург».