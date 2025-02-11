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Махачкалинское «Динамо» обыграло «Кайрат» в товарищеском матче

Махачкалинское «Динамо» обыграло «Кайрат» в товарищеском матче
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Завершился товарищеский матч, в котором встречались махачкалинское «Динамо» и алма-атинский «Кайрат» (Казахстан). «Динамо» обыграло «Кайрат» со счётом 1:0.

Товарищеские матчи (клубы) — 2025
11 февраля 2025, вторник. 16:00 МСК
Динамо Мх
Махачкала, Россия
Окончен
1 : 0
Кайрат
Алма-Ата, Казахстан
1:0 Сердеров – 46'    

Единственный гол в матче на 46-й минуте забил нападающий «Динамо» Сердер Сердеров — 1:0.

После 18 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 махачкалинское «Динамо» занимает 11-е место в турнирной таблице, набрав 17 очков. «Кайрат» после завершения сезона занял первое место в турнирной таблице чемпионата Казахстана.

16 февраля «Динамо» Мх сыграет товарищеский матч с грозненским «Ахматом», а 19 февраля — с волгоградским «Ротором».

28 февраля «Динамо» Мх проведёт встречу с московским «Локомотивом» в рамках 19-го тура чемпионата России.

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