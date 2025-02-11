«Бешикташ» запросил у «Спартака» € 30 млн за трансфер хавбека Фернандеша — Дикме

«Бешикташ» запросил у московского «Спартака» сумму в € 30 млн за переход 26-летнего полузащитника Жедсона Фернандеша. Об этом сообщил журналист Серкан Дикме в эфире Sports Digitale.

По информации источника, на текущий момент красно-белые активно работают над покупкой португальского футболиста.

Фернандеш выступает в составе «Бешикташа» с лета 2022 года. За этот период он принял участие в 114 матчах во всех турнирах, в которых отметился 14 голами и 15 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 17 млн.

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