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Колыванов: не сказал бы, что матч «Зенит» — «Спартак» товарищеский, там платят премиальные

Колыванов: не сказал бы, что матч «Зенит» — «Спартак» товарищеский, там платят премиальные
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Известный российский экс-футболист Игорь Колыванов поделился мнением о предстоящем финале Winline Зимнего Кубка РПЛ между московским «Спартаком» и санкт-петербургским «Зенитом».

Winline Зимний Кубок РПЛ . Финал
11 февраля 2025, вторник. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«В финале Зимнего Кубка РПЛ между «Зенитом» и «Спартаком» должен получиться яркий матч с бескомпромиссной борьбой. Даже не сказал бы, что это товарищеская игра, ведь это хороший турнир с премиальными. Кроме того, матчи между «Зенитом» и «Спартаком» матчи всегда проходят в напряжённой обстановке, поэтому болельщики приедут туда и будут поддерживать свои команды. Оба клуба приложат все силы, чтобы одержать победу.

Что касается проклятия «Спартака», то когда-то всё заканчивается. Красно-белые в конце первой части РПЛ выглядели очень прилично. Поэтому не стоит обращать внимание, что «Спартак» выигрывал зимний турнир, а во второй части играл не очень хорошо. Маловероятно, что от этих турниров зависит весь чемпионат», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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