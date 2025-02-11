Колыванов: не сказал бы, что матч «Зенит» — «Спартак» товарищеский, там платят премиальные

Известный российский экс-футболист Игорь Колыванов поделился мнением о предстоящем финале Winline Зимнего Кубка РПЛ между московским «Спартаком» и санкт-петербургским «Зенитом».

Winline Зимний Кубок РПЛ . Финал Winline Зимний Кубок РПЛ . Финал 11 февраля 2025, вторник. 19:30 МСК Спартак М Москва Не начался Зенит Санкт-Петербург Кто победит в основное время? П1 X П2

«В финале Зимнего Кубка РПЛ между «Зенитом» и «Спартаком» должен получиться яркий матч с бескомпромиссной борьбой. Даже не сказал бы, что это товарищеская игра, ведь это хороший турнир с премиальными. Кроме того, матчи между «Зенитом» и «Спартаком» матчи всегда проходят в напряжённой обстановке, поэтому болельщики приедут туда и будут поддерживать свои команды. Оба клуба приложат все силы, чтобы одержать победу.

Что касается проклятия «Спартака», то когда-то всё заканчивается. Красно-белые в конце первой части РПЛ выглядели очень прилично. Поэтому не стоит обращать внимание, что «Спартак» выигрывал зимний турнир, а во второй части играл не очень хорошо. Маловероятно, что от этих турниров зависит весь чемпионат», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.