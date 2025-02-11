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Стало известно, когда ЦСКА может объявить о переходе Лоррана из «Фламенго»

Стало известно, когда ЦСКА может объявить о переходе Лоррана из «Фламенго»
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ЦСКА может объявить о покупке 18-летнего атакующего полузащитника Лоррана у «Фламенго» до конца нынешней недели. Об этом сообщает O Globo.

По информации источника, красно-синие заплатят € 8 млн за 80% экономических прав на бразильского футболиста. Оплата за Лоррана будет произведена тремя равными частями. На текущий момент между ЦСКА и «Фламенго» идёт обмен документами для официального объявления игрока.

В сезоне-2024 Лорран сыграл за «Фламенго» 19 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 18-летнего футболиста составляет € 12 млн.

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