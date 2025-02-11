«Спартак» — «Зенит»: стартовые составы команд на финал Winline Зимнего Кубка РПЛ

Сегодня, 11 февраля, состоится финальный матч Winline Зимнего Кубка РПЛ, в котором встретятся московский «Спартак» и санкт-петербургский «Зенит». Игра пройдёт на стадионе «Аль-Нахайян» (Абу-Даби, ОАЭ). Встречу обслужит российская бригада арбитров, которую возглавит Кирилл Левников. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Стартовые составы команд:

«Спартак»: Максименко, Денисов, Дуарте, Чернов, Мангаш, Пруцев, Зобнин, Барко, Медина, Игнатов, Гарсия.

«Зенит»: Латышонок, Сантос, Дркушич, Эракович, Барриос, Вендел, Энрике, Мантуан, Кассьерра, Лусиано, Глушенков.

Напомним, в турнире принимали участие шесть клубов РПЛ. На шестой строчке финишировало московское «Динамо», на пятой — «Ростов». Четвёртое место занял ПФК ЦСКА, который в очном матче за бронзу уступил «Краснодару». Первое и второе место разыграют «Спартак» и «Зенит».

Обладателем Зимнего Кубка РПЛ в 2023 и 2024 годах становился московский «Спартак».

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