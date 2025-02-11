Колыванов: если «Зенит» и «Спартак» могут подписывать дорогих футболистов, почему нет?

Бывший нападающий московского «Динамо» Игорь Колыванов поделился мнением о дорогостоящих трансферах «Зенита» и «Спартака».

«Если у «Зенита» и «Спартака» есть финансовые возможности покупать дорогих футболистов, почему нет? Чем больше высококлассных игроков будет приезжать в наш чемпионат, тем РПЛ будет интереснее», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

20 января «Зенит» объявил о трансфере нападающего Луиса Энрике из «Ботафого». В СМИ появлялась информация, что сине-бело-голубые могли заплатить за бразильского футболиста € 30 млн. 7 февраля «Спартак» объявил о переходе форварда Ливая Гарсии из АЕКа. Сообщалось, что красно-белые приобрести футболиста за € 20 млн.

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