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Кирилл Капленко: если говорить об акциях, то Дмитрий Полоз — самый богатый человек России

Кирилл Капленко: если говорить об акциях, то Дмитрий Полоз — самый богатый человек России
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Полузащитник «Химок» Кирилл Капленко высказался об идее заняться инвестированием в ценные бумаги в будущем.

«Если говорить об акциях, то Дмитрий Полоз — самый богатый человек России (смеётся). Владимир Обухов очень умный. Но я в этом не шарю, вообще не разбираюсь. Чуть попозже займусь», — приводит слова Капленко «РБ Спорт».

Ранее появилась информация, что бывший игрок «Оренбурга» Владимир Обухов длительное время занимается инвестированием в акции российских компаний и потерял часть денег из-за санкций со стороны США.

25-летний Кирилл Капленко ранее выступал за юношеские команды минского «Динамо», БАТЭ и «Краснодара». В Российской Премьер-Лиге и Кубке России играл за «Зенит», «Оренбург» и «Балтику». Также футболист имеет в своём активе девять матчей за сборную Беларуси, в том числе пять игр в рамках квалификации к чемпионату Европы — 2024.

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