«Спортинг» — «Боруссия» Дортмунд: текстовая онлайн-трансляция матча ЛЧ начнётся в 23:00

Сегодня, 11 февраля, состоится первый стыковой матч Лиги чемпионов УЕФА за право сыграть в 1/8 финала этого турнира, в котором встретятся лиссабонский «Спортинг» и дортмундская «Боруссия». Встреча пройдёт на стадионе «Жозе Алваладе» в Португалии. Игру будет обслуживать норвежская бригада арбитров, которую возглавит Эспен Эскос. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 23:00 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Отметим, что «Спортинг» завершил общий этап Лиги чемпионов на 23-м месте в турнирной таблице, набрав 11 очков. «Боруссия» стала 10-й (15 очков).

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