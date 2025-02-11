Колыванов: иностранец должен выделяться на фоне россиян, а про Дасу такого сказать нельзя

Известный российский экс-футболист Игорь Колыванов прокомментировал возможный уход 32-летнего израильского защитника Эли Дасы из московского «Динамо». Ранее в СМИ появилась информация, что руководство клуба хочет расторгнуть контракт с игроком.

«Даса — это не тот футболист, который станет потерей для «Динамо». Это не суперзащитник. Иностранец должен выделяться на фоне российских игроков, а про Дасу такого сказать нельзя — он не особо помогает «Динамо». Он не зарекомендовал себя так, как рассчитывала на него команда», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Действующее трудовое соглашение игрока сборной Израиля с нынешним клубом рассчитано до лета 2025 года.