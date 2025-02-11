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«Оренбург» и «Велес» сыграли вничью в товарищеском матче с двумя удалениями

«Оренбург» и «Велес» сыграли вничью в товарищеском матче с двумя удалениями
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Завершился товарищеский матч, в котором встречались «Оренбург» и московский «Велес». Встреча окончилась со счётом 0:0.

Товарищеские матчи (клубы) — 2025
11 февраля 2025, вторник. 17:00 МСК
Оренбург
Оренбург, Россия
Окончен
0 : 0
Велес
Москва, Россия
Удаления: Коваленко – 75' / Джамуев – 75'

На 75-й минуте матча обе команды остались в меньшинстве. У «Оренбурга» прямую красную карточку получил полузащитник команды Александр Коваленко, а у «Велеса» — Гамид Джамуев.

После 18 туров Второй лиги группы Золото московский «Велес» располагается на шестой строчке, набрав 24 очка. «Оренбург» занимают 16-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, заработав восемь очков в 18 встречах.

12 февраля «Оренбург» сыграет товарищеский матч с московским «Торпедо», а 22 февраля — с казанским «Рубином».

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