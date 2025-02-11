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Манчестер Сити — Реал Мадрид. Прямая трансляция
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23:00 Мск
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AS: «Ливерпуль» заработал € 56 млн в ЛЧ, «Барселона» — € 54 млн, «Реал» — € 37 млн

AS: «Ливерпуль» заработал € 56 млн в ЛЧ, «Барселона» — € 54 млн, «Реал» — € 37 млн
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«Ливерпуль», занявший первое место по итогам общего этапа нынешнего сезона Лиги чемпионов, на текущий момент заработал € 56,2 млн — больше всех остальных клубов. Об этом сообщает AS.

По информации источника, на втором месте находится «Барселона», расположившаяся на второй строчке по результатам общего этапа турнира. Сине-гранатовые заработали € 54,5 млн. Мадридский «Реал» (11-е место) пополнил бюджет клуба на € 37,27 млн. При этом подчёркивается, что в случае выхода в 1/8 финала Лиги чемпионов «сливочные», как и остальные команды, заработают ещё € 11 млн.

Напомним, сегодня, 11 февраля, «Реал» встретится с «Манчестер Сити» в первом стыковом матче за право сыграть в 1/8 финала соревнования. Стартовый свисток судьи прозвучит в 23:00 мск.

Лига чемпионов . Стыковые матчи. 1-й матч
11 февраля 2025, вторник. 23:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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